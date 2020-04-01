52 متجراً إلكترونياً للتسوق بالإمارات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إضافة 9 تطبيقات جديدة لقائمة المتاجر الإلكترونية لترتفع إلى 52 حالياً، بما يساعد المستهلكين الأفراد من شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة الراهنة، بما يسهم في تجاوز أزمة «كورونا».

وأوضحت الهيئة، في إيضاح، أمس، أن القائمة تضم أكثر التطبيقات المستخدمة للشراء في الدولة، موضحة أنها قابلة للتحديث وفقاً للمتغيرات في السوق، مشيرة إلى زيادة الإقبال على هذه التطبيقات لإتمام علميات الشراء الإلكتروني من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وبحسب القائمة المحدثة، شملت التطبيقات الجديدة في قسم السوبر ماركت كلاً من «بلك روز» و«صناديق» و«فالكون سيتي ماركت» و«ايت ايزي» و«ناري بورت» و«راشن»، كما أضافت الهيئة قائمة جديدة للخضراوات والفواكه والأغذية الطازجة شملت تطبيقات «بلدي العين» و«كازينيتو» و«كركوي». ومن المتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة بنسبة 23% سنوياً خلال الأعوام حتى 2022، بحسب دراسة حديثة لشركة «فيزا» العالمية، فيما تعتبر الدولة أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل انتشار قدره 4.2%.