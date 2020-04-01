وفرة بمعروض الكمامات والمعقمات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد، الشارقة - عصام الدين عوض، رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكدت منافذ بيع كبرى في الدولة، وجود وفرة كبيرة بمعروض الكمامات والمعقمات، مشددة على أن ما يثار حول وجود نقص فيها مجرد إشاعات لا صحة لها بالمرة. وأشارت إلى توفر الكمامات والمعقمات في فروعها المنتشرة في إمارات الدولة، مشددة على عدم وجود أي نقص فيها.

وأكد ناندا كومار، المستشار الإعلامي لمجموعة اللولو العالمية في أبوظبي لـ«البيان الاقتصادي» وجود معروض كبير من الكمامات والمعقمات في جميع فروع اللولو سواء بأبوظبي ودبي والمناطق الشمالية، مشددا على أن المجموعة توفر يوميا 1.6 مليون قطعة من الكمامات، ويصل سعر الصندوق الذي يضم 18 قناعًا 29 درهمًا (بمتوسط 1.61 درهم للكمامة)، كما تحتوي مخازنها على كميات كافية من أقنعة الوجه والقفازات والمعقمات.

وقال: جميع فروعنا البالغ عددها 76 فرعاً على مستوى الدولة تتوفر بها الكمامات والمعقمات بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية. وأشار إلى وجود متابعة فورية مع مسؤولي الفروع لمعرفة المعروض لديها أولاً بأول وتحديد احتياجاتها، وفي حالة اقتراب المعروض من النفاد يتم تزويد الفرع على الفور باحتياجاته.

وأكد محمد إياد، مدير العلاقات العامة والإعلام لمجموعة اللولو في دبي والمناطق الشمالية، عدم وجود أي نقص في كافة فروع اللولو من الكمامات والمعقمات، مشدداً على وجود معروض كبير في غالبية الفروع.

وشدد على وجود مخزون كبير وكافٍ من الكمامات والمعمقات لدى المجموعة سواء في دبي أو أبوظبي، مشيراً إلى أن المجموعة قامت خلال الأيام الماضية بتزويد فروع جمعيات ومحلات تجارة تجزئة غير تابعة للمجموعة بمجموعات كبيرة من الكمامات.

ونوه إلى أن المجموعة توفر كميات كبيرة من الكمامات لبعض الدوائر في المناطق الشمالية، مشيراً إلى أنها وفرت أمس أكثر من 30 ألف كمامة لدائرتين في الشارقة. وأضاف «لدينا تعليمات مشددة بتوفير كميات إضافية من الكمامات في كل الفروع والتواصل الفوري بين مدير الفرع والمركز الرئيسي في دبي أو أبوظبي لسد أي نقص إذا وجد وهذا النقص في الأصل غير موجود حالياً».

جولة

وأكدت جولة لــ«البيان الاقتصادي» في منافذ البيع بالشارقة أمس، توفر الكمامات بأسعار مناسبة وأقل من الصيدليات، إضافة إلى استقرار أسعار المعقمات وتوفرها. وذكر نوشاد، مدير إدارة التسويق بمراكز اللولو هايبر ماركت، أن كافة الكمامات متوافرة، مشيراً إلى أن هناك مراقبة يومية للأفرع للتأكد من توفر الكمامات والمعقمات والتي تباع جميعها بأسعار أقل من الصيدليات، لافتاً إلى أن لديهم 8 أفرع في الشارقة وجميعها تتوفر فيها الكمامات، وأن هناك مخزوناً كبيراً منها في المستودعات.واتفق عدد من المستهلكين على توفر الكمامات في فرع الحزانة وبأسعار معقولة، وكذا كافة المعقمات والمطهرات.

رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة، أكدت إدارة اللولو توفر الكمامات وعبوات التعقيم والتطهير والقفازات في فروعها الثلاثة برأس الخيمة، مؤكدة أنه يتم دراسة عملية البيع بشكل يومي لتوفير الكميات الجديدة بشكل مباشر وسد الاحتياجات.

وأشارت إدارة كارفور هايبر ماركت في مركز المنار مول برأس الخيمة، إلى تخصيص كميات كبيرة من الكمامات والمعقمات اليدوية للمستهلكين قبل استلام عربات التسوق في ظل ارتفاع عمليات التسوق والشراء خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن المعروض من الكمامات على أرفف البيع يتم شراؤها بشكل سريع من قبل الزبائن، حيث تم توفير كميات إضافية من عبوات المعقمات لأكثر من ماركة تجارية، وهي متوفرة بشكل كبير.