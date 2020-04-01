اقتصادية الشارقة تؤكد وفرة مخزون السلع في الأسواق

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطبيق خطة عمل شاملة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدة وفرة المنتجات والمخزون للأسواق. وبدأت الدائرة خطتها بالتعاون مع سوق الجبيل ضمن خطة محكمة لضمان حماية الأسواق من ارتفاع الأسعار.

وأكدت الدائرة أن التعاون مع سوق الجبيل للعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار رمزية سيسهم في تسهيل آلية توفير المنتجات لكافة المستهلكين، فيما تمتد عملية ضبط الأسعار لمختلف منافذ بيع الأغذية لضمان توفير السلع المختلفة بالشكل الذي يسمح للمتعاملين بالحصول على احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

وأكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة باشرت بالحملات التفتيشية للتحقق من الالتزام بالتعاميم الصادرة من الجهات المختصة، وذلك حرصاً منها على مراقبة وحماية الأسواق التي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة.

من ناحيتها، قالت علياء الحبشي، مدير مركز الاتصال المؤسسي، في شركة الشارقة لإدارة الأصول: إن سوق الجبيل بادر إلى تعزيز تعاونه مع «اقتصادية الشارقة» منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حيث عمل على التنسيق مع التجار لضمان توفر المنتجات الطازجة من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك بكميات كبيرة تلبي احتياجات المتسوقين وبأسعار منافسة.