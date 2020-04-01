هيكلة دين «الخليج للخدمات البحرية»

المصدر: (دبي – رويترز)

قالت شركة الخليج للخدمات البحرية أمس، إنها توصلت لاتفاق مع مجموعة من البنوك لإعادة هيكلة ديونها لمساعدتها في تجاوز أزمة فيروس «كورونا».وتوفر الشركة المدرجة في لندن سفن دعم لمنشآت غاز ونفط بحرية ومنشآت طاقة أخرى.

وقالت الشركة في بيان إن الاتفاق خطوة أساسية تجاه هدف الخليج للخدمات البحرية تحقيق هيكل رأسمالي مستدام ويخلو من الديون، مضيفة أن الاتفاق نتاج مناقشات استمرت لأشهر.

وقال رئيس مجلس الإدارة تيم سومرز في بيان: الشركة في وضع أكثر متانة وقوة اليوم لمواجهة تحدي «كوفيد-19» فضلاً عن استمرار تذبذب أسعار النفط.