«إمباور» تعقم محطاتها

المصدر: (دبي ـ البيان)

نفذت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مؤخراً، حملات واسعة لتعقيم وتطهير منشآتها ومحطاتها الـ79 ومراكز خدمة العملاء التابعة لها في عموم مناطق دبي، باستخدام تقنيات ووسائل مستدامة وصديقة للبيئة ضمن برنامج التعقيم الوطني، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، سخرنا كل الموارد في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، وبما يظهر التزامنا وتكاتفنا وتضحياتنا من أجل عبور هذه الأزمة.

وأوضح أن الحملة تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة مؤسسات وهيئات الدولة في هذا الموقف الاستثنائي، والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

ولفت إلى أن حملات التعقيم شملت كل محطات المؤسسة ومقرها الرئيسي، ومراكز خدمة عملائها، ومسكن العمال مستهدفة حماية صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة متعاملينا في بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات.