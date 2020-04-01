تراجع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.92%

المصدر: (دبي - البيان)

سجّل الرقم القياسي لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية العام الماضي انخفاضاً بنسبة 4.38%، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.23 خلال 2019 مقارنة بـ104.82 لعام 2018 وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء لمؤشر الأرقام القياسية لسعر المنتج لقطاع الصناعة التحويلية في الإمارة، بسلسلة جديدة أساسها ديسمبر 2018 لمجاراة تطورات الإنتاج الصناعي بإمارة دبي.

ويرجع الانخفاض لتراجع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.92%، ما دفع الرقم لانخفاض بمقدار 1.27 نقطة مئوية أي أن تراجع أسعار منتجات هذا النشاط أسهمت بنسبة 28.93% من مجمل التراجع في المعدل العام.

وتراجعت أسعار مخرجات نشاط الفلزات القاعدية أو الأساسية (المنتجات المعدنية الأساسية) والذي يتأثر بمدخلاته بأسعار المشتقات النفطية بنسبة 8.89% ليسهم في دفع الرقم العام للمنتجين الصناعيين نحو الانخفاض بمقدار 29.1 نقطة مئوية.