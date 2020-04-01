مركز دبي المالي العالمي يواصل دعم الجهود الحكومية لتعزيز نمو الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

أكد مركز دبي المالي العالمي مواصلته دعم جهود حكومة الإمارات للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتباع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، وغيرها من الإرشادات والتوصيات الرسمية محلياً وعالمياً.

وقام المركز بتطبيق جميع التدابير الوقائية الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك من خلال الإغلاق المؤقت لجميع المحال التجارية ما عدا الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية والسوبرماركت وذلك لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية والطبية، كما أغلق المركز المالي جميع المطاعم والمقاهي أمام الزبائن ويقتصر عملهم على تقديم الطلبات الخارجية فقط، كما جرى إغلاق المسجد في المركز وجميع غرف الصلاة والعبادة تطبيقاً للتوجيهات الحكومية.

وينظم المركز جميع اجتماعاته وورش عمله عبر الإنترنت، عبر سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الافتراضية، لتجنب التجمعات الكبيرة التي تزيد من مخاطر انتشار الفيروس، حيث إن المركز يوفر كافة قنواته الرقمية للحفاظ على المستويات المطلوبة التي يوفرها المركز مع جميع الجهات المعنية وضمان الاتصال الدائم مع مكتب خدمة العملاء ومكتب خدمات الأعمال، كما تلتزم سلطة مركز دبي المالي العالمي بتطبيق نظام العمل عن بعد وسياسات التباعد الاجتماعي في كافة أرجاء المركز.

وطرح المركز المالي في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي مؤخراً، سلسلة من التسهيلات المالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والتي تمتد من 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020، والتي تساعد قطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في المركز على حمايتها من هذه الأزمة على المستوى التمويلي.

وتشمل سلسلة التسهيلات 5 مبادرات يجري تطبيقها على أسس مشروطة، والتي توفر للشركات والأعمال في المركز إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتخفيضاً 10% لمن يستحق عليهم التجديد خلال فترة 1 أبريل ولغاية 30 يونيو.

كما سيسمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة دي اي اف سي انفيستمنت لمدة أقصاها 6 أشهر اعتباراً من 1 أبريل، وسيخفض المركز رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، ويجب أن تسجل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نعمل باستمرار على تطبيق جميع إجراءات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية بسرعة وفعالية مع ضمان استمرارية القيام بالأعمال من خلال خدماتنا الرقمية والاجتماعات الافتراضية التي نوفرها لعملائنا.