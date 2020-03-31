"اقتصادية أبوظبي" تصدر رخصة الأعمال الحرة للمواطنين دون اشتراط موقع

المصدر: وام

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قراراً يقضي بإصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة لعدد 52 نشاطاً تجارياً بما يتيح لمواطني لإمارات ممارسة مهن وأنشطة محددة على نحو احترافي وبصفة شخصية دون أن يكون لديهم مقر عمل رسمي أو أي شكل تنظيمي لممارسة النشاط.

ويهدف إصدار هذا النوع من الترخيص من خلال مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إلى إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة من مقر إقامة مالك الترخيص المواطن أو من أي مقر آخر يتم التصريح به وفقاً للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وقال محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن هذا النوع من الترخيص يسهم في تفعيل دور المواطنين وتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حرص حكومة إمارة ابوظبي على تطوير المبادرات التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي وخلق فرص عمل لمواطني الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشار إلى أن رخص الأعمال الحرة سيكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد المحلي وتشجيع مواطني الدولة على العمل الحر بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد المتقاعدين للمساهمة في سوق العمل والاستفادة من خبراتهم في المجالات المتاحة ضمن الأنشطة المسموح بها في هذا الترخيص.

ووفقاً للقرار تضم رخصة ممارسة أنشطة الأعمال الحرة 52 نشاطا مسموح بممارسته وهي تصميم الأزياء والملابس وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية واستوديو تصوير وتصوير الحفلات والمناسبات والتصوير الفيديو الشخصي وتنظيم الحفلات والمناسبات وتغليف الهدايا وتصميم المجوهرات والحلي الثمينة وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية وخدمات التصميم وإدارة المشاريع وترجمة المطبوعات والخط والرسم والاستشارات الإحصائية والارشاد الزراعي وإدارة العمليات التسويقية.

كما شملت الرخصة الحرة أنشطة الاستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب الآلي والعقارات ومكاتب الاستشارات القانونية ومجال العلاقات العامة والجودة والمعايير والتقييس ومقاومة الآفات وتطوير المشاريع والمشتريات والتراث والتجهيزات الفنية والتقنية والأبنية الخضراء وتقنية المعلومات ودراسات الجدوى الاقتصادية والموارد البشرية والسياحة والترفيه ودراسات إدارية والسلامة الغذائية وتصميم السلع والفنون الجميلة وفن الرسم والإخراج المعماري وخدمات بحرية والاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة ودراسات تسويقية والدراسات البرلمانية والخدمات المصرفية والتسويقية في مجال الطاقة وفي مجال الفضاء والاستشارات اللوجستية واستشارات الأندية الصحية - اللياقة البدنية والاعمال الفنية والمشغولات التجميلية "النحت" وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية وخدمات الطباعة وتصوير المستندات وخدمات تجميل الحدائق والمنتزهات والطباعة على المنسوجات والملبوسات وأعمال التجصيص والنقش والزخرفة وأعمال تشكيل الصابون.