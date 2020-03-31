بالفيديو .. اقتصادية دبي تضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر

المصدر: دبي – بشار باغ

في عملية هي الأكبر من نوعها قامت اليوم فرق تفتيش قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بضبط 6 منشآت تجارية تمارس الاحتكار والغش التجاري وتضليل المستهلك، حيث تم مصادرة 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدد من عبوات المعقمات وملصقات لعلامات تجارية تحمل بيانات مضللة عن المنتجات،

وكانت هذه المنشآت الغير مصرح لها ببيع هذه المنتجات تخطط لطرح الكمامات والمعقمات في الأسواق المحلية لكن أعين الرقابة كانت بالمرصاد لهم ولكل من تسول له نفسه استغلال الحالة الراهنة لضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بالأسواق والمستهلكين.

وفي تصريحات لـ "البيان" أوضح ابراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن المنشآت التي تم ضبطها تعمل في أنشطة تجارية متنوعة لا تشمل أي منها بيع وتجارة الكمامات والمعقمات، إذ يعمل أحدها في نشاط بيع معدات صيد الأسماك، وآخر يعمل كاستديو للتصوير، بالإضافة إلى مكتب للسياحة والسفر ومتجر لبيع اللحوم والأسماك المجمدة بالإضافة إلى مستودعين.

ولفت بهزاد إلى أن إجمالي الكمامات التي تم ضبطها في المنشآت الستة يصل إلى أكثر من 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر مع عبوات كرتونية، بحيث يتم إعادة تعبئتها وتغليفها في علب تحمل عدة علامات تجارية غير معروفة مع بيانات مضللة، وأشار من جانب آخر إلى أن العملية شملت أيضاً ضبط العديد من عبوات المعقمات متعددة الأحجام كان من المخطط بيعها بعد إلصاق بيانات مضللة على العبوات.

وأشار بهزاد إلى أن فرق التفتيش صادرت المضبوطات ونقلتها أصولاً لمستودعات الدائرة مع إغلاق المنشآت المخالفة، كما تم أيضاً ضبط أربع مركبات تحمل كميات كبيرة من الكمامات وعبوات التغليف التي يتم استخدامها في عملية الغش التجاري وتضليل للمستهلك، وتم ضبط ملصقات مضللة عن بلد المنشأ.

ومن جانبه دعا أحمد حسن الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة للغش التجاري أو رفع الأسعار من خلال الاتصال على الرقم 600545555، أو عبر تطبيق Consumer Dubai «مستهلك دبي»، أو من خلال consumerrights.ae.