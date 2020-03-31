"أياتا": الدعم المالي الحكومي لطيران الإمارات قرار قيادي عظيم وندعو للاقتداء به

المصدر: دبي: لؤي عبدالله - سيد صالح

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» بقرار الدعم الحكومي لطيران الإمارات الذي أعلنه اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وغرد «آياتا» أمس عبر حسابه الخاص على «تويتر» قائلاً: «قرار قيادي عظيم من حكومة دبي والمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تمثل في منح دعم مالي لطيران الإمارات لمساعدتها في التعامل مع التأثير الناجم عن تفشي وباء «كورونا». ونحن نناشد الحكومات الأخرى للاقتداء بحكومة دبي».

وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في تصريحات خاصة لـ "البيان": "نرحب بقرار حكومة دبي كما ندعو باقي الحكومات في المنطقة والعالم لدعم باقي شركات الطيران". وأضاف البكري: "إن شركات الطيران حول العالم تواجه صعوبات كبيرة تتمثل في بقائها خلال هذه الظروف الصعبة، مشيرا الى انه يجب على الحكومات منحها الأولوية من خلال الحزم الاقتصادية الداعمة لهم، إذ يعتبر دعمهم مسألة ضرورية في تسريع عمليات تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل بعد انتهاء الأزمة".