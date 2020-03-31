اينوك تحثّ عملاءها على استخدام تطبيق ENOCPay للدفع الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

انسجاماً مع جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد – 19)، تحثّ مجموعة اينوك عملاءها على استخدام منصة ENOCPay للدفع الرقمي التي تُقصي الحاجة لاستخدام النقد أو البطاقات، وذلك بكل أمان وسهولة عبر جميع محطات الخدمة التابعة لها في دولة الإمارات.

هذا وتوفر منصة ENOCPay للعملاء القدرة على التزوّد بالوقود دون الحاجة لأي تلامس مع أجهزة الدفع أو موظفي المحطة، ودون الحاجة لحمل البطاقات أو النقود الورقية أو النزول من المركبة، وذلك من خلال التطبيق الرقمي الذي يمكن تحميله من متاجر App store أو Google Play لإجراء جميع عمليات الدفع في محطات الخدمة، بما فيها متاجر زووم.

تعليقاً على ذلك، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما حرصنا على صحة وسلامة عملائنا كأولوية قصوى في مجموعة اينوك، واليوم نحث العملاء على استخدام تطبيق ENOCPay للحد قدر الإمكان من التلامس غير الضروري وذلك للحفاظ على صحتهم وصحة كافة أفراد المجتمع." وأضاف سعادته: "نحن في مجموعة اينوك نولي تدابير الصحة والسلامة أهمية قصوى عبر عملياتنا كافة، وسنواصل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع."

كما تحثّ مجموعة اينوك العملاء أيضاً على الحفاظ على مسافة فيما بينهم لا تقل عن 1.5 متر والاستفادة من مواد التعقيم المتاحة في جميع متاجر زووم.



إضافةً إلى ذلك، علّقت "اوتو برو" مؤخراً خدمات تنظيف المقصورة الداخلية للمركبات، حيث ما يزال بإمكان العملاء الحصول على غسيل خارجي للمركبة أو استخدام خدمة "أوتو واش" الآلية لغسيل المركبات.



وضمن جهودها الرامية إلى مواكبة حملة التعقيم على مستوى الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تعمل مجموعة اينوك بشكل دوري على تطهير مقرها الرئيسي ومقرات إقامة الموظفين وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة.



تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك كانت قد أطلقت منصة ENOCPay في أبريل 2019 لتوفير تجربة دفع محسنة ومريحة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح التطبيق للعملاء أيضاً القدرة على ربط المنصة مع نظام تحديد هوية المركبات (ViP) عبر تقنية تحديد الهوية عبر موجات الراديو (RFID)، وربط التطبيق مع بطاقات الخصم والائتمان التي تشمل كلاً من فيزا وماستر كارد و داينرز كلوب.