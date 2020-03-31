"دبي المالي" يواصل دعمه للجهود الحكومية لتعزيز نمو الأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مركز دبي المالي العالمي مواصلته دعم جهود حكومة الإمارات للمساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإتباع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، وغيرها من الإرشادات والتوصيات الرسمية محلياً وعالمياً.

ويحرص مركز دبي المالي العالمي على المراقبة الدائمة لمستجدات هذه الظاهرة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتوفرة لحماية صحة وسلامة الموظفين والشركات العاملة ومجتمع المركز المالي بوجه عام.

وقام المركز بتطبيق جميع التدابير الوقائية الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك من خلال الإغلاق المؤقت لجميع المحال التجارية ما عدا الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية والسوبرماركت وذلك لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية والطبية، كما أغلق المركز المالي جميع المطاعم والمقاهي أمام الزبائن ويقتصر عملهم على تقديم الطلبات الخارجية فقط، كما جرى إغلاق المسجد في المركز وجميع غرف الصلاة والعبادة تطبيقاً للتوجيهات الحكومية.

في إطار حرصه على الحد من انتشار فيروس كورونا، ينظم المركز جميع اجتماعاته وورش عمله عبر الانترنت، عبر سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الافتراضية، لتجنب التجمعات الكبيرة التي تزيد من مخاطر انتشار الفيروس، حيث أن المركز يوفر كافة قنواته الرقمية للحفاظ على المستويات المطلوبة التي يوفرها المركز مع جميع الجهات المعنية وضمان الاتصال الدائم مع مكتب خدمة العملاء ومكتب خدمات الأعمال، كما تلتزم سلطة مركز دبي المالي العالمي بتطبيق نظام العمل عن بعد وسياسات التباعد الإجتماعي في كافة أرجاء المركز.

وطرح المركز المالي في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي مؤخراً، سلسلة من التسهيلات المالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والتي تمتد من 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020، والتي تساعد قطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في المركز على حمايتها من هذه الأزمة على المستوى التمويلي.

وتشمل سلسلة التسهيلات خمس مبادرات يجري تطبيقها على أسس مشروطة، والتي توفر للشركات والأعمال في المركز إعفاءات على رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتخفيض بنسبة 10% الذين يستحق عليهم التجديد خلال فترة 1 أبريل ولغاية 30 يونيو 2020. كما سيسمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة دي اي اف سي انفيستمنت لمدة أقصاها ستة أشهر إعتباراً من 1 أبريل، وسيخفض المركز رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، ويجب أن تسجل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها.

وسيقوم المركز بتسهيل حركة الموظفين من وإلى المركز وغيرها من المناطق الحرة بما يسمح للشركات باتخاذ الإجراءات الضرورية في نقل موظفيها ما بين مختلف فروع الشركات المسجلة لدى المركز مع تأمين بطاقات دخول للموظفين الجدد ضمن المباني والمكاتب في مركز دبي المالي العالمي.

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تعد صحة وسلامة مجتمع مركز دبي المالي العالمي هي أولوية قصوى لدينا، لذا نعمل باستمرار على تطبيق جميع إجراءات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية بسرعة وفعالية مع ضمان استمرارية القيام بالأعمال من خلال خدماتنا الرقمية والاجتماعات الافتراضية التي نوفرها لعملائنا."

وأضاف أميري: "نعمل باستمرار على توفير بيئة عمل مرنة لعملائنا، حيث توفر حزمة المحفزات الإقتصادية التي أطلقناها الدعم لعملائنا للتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم، ونؤكد دعمنا لشركائنا وعملائنا والمجتمع كافة في مركز دبي المالي العالمي الذين يواصلون العمل في ظل هذه الأوقات الصعبة."

ويدعو المركز المالي جميع العاملين فيه إلى زيارة الصفحة الجديدة التي جرى إدراجها في الموقع الإلكتروني والخاصة بجميع الأمور المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتي تشمل الإشعارات والتدابير والإجراءات الحكومية والخاصة بالمركز.