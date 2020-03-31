اقتصادية دبي تخالف 3 صيدليات بالغت بأسعار بيع الكمامات والمعقمات

المصدر: دبي- البيان

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على 3 صيدليات في جميرا والخوانيج ومردف بدبي، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات، حيث قامت صيدليتان منها برفع أسعار الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، وعدم إصدار إحداهما فواتير بذلك، بينما كانت المخالفة القانونية التي ارتكبتها الثالثة بيع المعقم بسعر عالٍ دون تحرير فاتورة بالمبيعات.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين بحق الصيدليات الثلاث، وبعد أن قام فريق المختص بدراسة كافة التفاصيل ذات الصلة من خلال الحملات التفتيشية، فقد تبين أن الصيدليات المشتكى عليها ارتكبت بالفعل المخالفات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك المخالفات جزاءً لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي. وفي حال تكرار المخالفة، تلجأ اقتصادية دبي إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.

وتناشد اقتصادية دبي كافة التجار في الإمارة الابتعاد تمامًا عن استغلال الطلب العالي على بعض المنتجات والسلع في هذه الفترة، بما في ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهير والوقاية، كما تهيب بالصيدليات وموردي المنتجات الطبية تخفيض أسعارها من وازع مسؤوليتها المجتمعية.

وتطلب اقتصادية دبي من المستهلكين عدم التردد في الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية قد يتعرضون لها في السوق، وخاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات المهمة في الظروف الراهنة، وذلك بتقديم الشكاوى، بالاتصال على الرقم الهاتفي (600545555)، أو عبر تطبيق "مستهلك دبي"، أو من خلال الموقع الإلكتروني: consumerrights.ae.