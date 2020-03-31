«دانة غاز» تطلب الموافقة على إعادة الهيكلة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

طلب مجلس الإدارة في شركة «دانة غاز» موافقة المساهمين بالشركة على إجراء دراسة جدوى بشأن عملية إعادة هيكلة محتملة في الشركة وكذلك البدء في تقييم أصولها، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر من الشركة.

وأفادت الوكالة بأنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة في الشارقة بتاريخ الـ 14 من أبريل المقبل. وكانت «دانة غاز» قد أكدت على لسان مسؤوليها في وقتٍ سابق من الشهر الجاري أنها تواصل إجراء مراجعتها الاستراتيجية لأصولها المصرية، وأن «مستوى الاهتمام الذي تلقته حتى الآن قد شجعها».