أسعار سلع أساسية تتراجع ووفرة بالمنصات الإلكترونية في الإمارات

المصدر: أبوظبي، دبي - عبدالحي محمد وبشار باغ

تراجعت أمس، أسعار العديد من الخضراوات في منافذ البيع الكبرى، وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» عن تراجع أسعار البصل بأكثر من 5 دراهم للكيلو، نازلاً من 8.95 إلى 4.8 دراهم في «اللولو هايبرماركت» و5.8 دراهم في «كارفور» و5.85 دراهم في «أبوظبي التعاونية».

وتراجعت أسعار الطماطم من 9.95 إلى 6.95 دراهم للكيلو في «أبوظبي التعاونية»، ومن 6.95 إلى 5.4 دراهم في «اللولو»، وتراجع الخيار المحلي إلى 4 بدلاً من 9 دراهم، كما خفضت منافذ بيع أسعار الخس والبطاطا وغيرها من الخضروات بنحو 6 دراهم للكيلو.

وكان البصل السلعة الأكثر ارتفاعاً بسبب قلة المعروض من الهند ومصر بصفة خاصة، حيث قفز سعره من 2.95 إلى 9.90 دراهم للكيلو، وباعت منافذ بيع كبرى مثل «اللولو هايبرماركت» و«أبوظبي التعاونية» أجولة بسعر 77 درهماً للجوال وزن 10 كيلو، و39 درهم للجوال وزن 5 كيلو، والجوال 4.2 كيلو بسعر 38.4 درهماً، فيما باعت العديد من محلات البقالة الكيلو بسعر 12 درهماً.

وأظهر رصد أجراه «البيان الاقتصادي» لمجموعة من منصات التجارة الإلكترونية في الدولة، وفرة في جميع المنتجات الأساسية مع تنوع في فئات وعلامات المنتجات وبأسعار عادلة، كمعقمات الأيدي والصابون، ومواد التنظيف والتعقيم المنزلي، وتزخر بعض المنصات، على غرار «أمازون الإمارات» بأنواع متعددة من الكمامات بأسعار متنوعة، بالإضافة إلى مختلف أنواع المنتجات الغذائية والاستهلاكية وخدمات التوصيل.