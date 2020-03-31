9 تطبيقات «تواصل» مجانية في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

زادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تطبيقات التواصل والاجتماعات المجانية لجمهور المتعاملين من 5 إلى 9 تطبيقات. وأضافت الهيئة، في إيضاحٍ أمس، أن التطبيقات متاحة على كافة الشبكات في الإمارات بالتعاون مع «اتصالات» و«دو».

ونوهت بأن التطبيقات هي «أفايا» و«سيسكو ويبيكس» و«زووم» و«سلاك» و«ميكروسوفت تيم» و«بلو جينز» و«سكايب للأعمال» و«بلاكبورد» و«غوغل هانغ آوت ميت».

وطالب مستخدمون بضرورة إتاحة جميع التطبيقات التي تستخدم خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت وتتيح المكالمات المجانية بالصوت والصورة مثل «واتس آب» و«فيس بوك ماسنجر»، لاسيما وأنها تسهم في تعزيز عمليات التواصل خلال هذه الفترة الحرجة كون هذه التطبيقات الأكثر شهرة واستخداماً.