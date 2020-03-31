أكبر انخفاض لأسعار الوقود في 3 سنوات

المصدر: (أبوظبي - عبدالحي محمد)

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين «البنزين» بمشتقاته «سوبر 98» و«خصوصي 95»، والديزل سعر شهر أبريل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%)، حيث تتراجع الأسعار في الدولة نحو ربع درهم للتر الواحد، بدءاً من غد الأربعاء، إذ يعد هذا التراجع هو الأكبر من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، كما أن تسعيرة أبريل هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الماضية (منذ ديسمبر 2017).

وأعلنت اللجنة تسعيرة الوقود، حيث يتراجع سعر لتر البنزين «سوبر 98» من 2.16 حالياً إلى 1.91 درهم بانخفاض 25 فلساً وبنسبة 11.6%، كما ينخفض سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.04 إلى 1.80 درهم بانخفاض 24 فلساً، وبنسبة 11.6%، ويتراجع سعر لتر الديزل من 2.25 إلى 2.06 درهم بانخفاض 19 فلساً وبنسبة 8.4%.