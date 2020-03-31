100% نمو تنزيل تطبيقات العمل عن بعد

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشفت بيانات حديثة لشركة «برايوري داتا» نمو تنزيل تطبيقات «سكايب» و«هاوس بارتي» و«زووم» التي تمكّن من العمل عن بعد باستخدام الفيديو عبر الإنترنت بأكثر من 100 % عالمياً حتى نهاية مارس وذلك بالتزامن مع تطبيق غالبية حكومات العالم إجراءات العمل عن بعد سعياً للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. ويعمل أكثر من 80 % من العاملين في شركات القطاع الخاص بالإمارات حالياً في المنازل عن بعد للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس المستجد بحسب التعليمات الحكومية.

وذكرت «برايوري داتا» أن تطبيق «زووم» تم تحميله أكثر من 27 مليون مرة على الحواسيب والهواتف الذكية خلال مارس ارتفاعاً من 2.1 مليون مرة في يناير فقط. وبقي «سكايب» الذي تملكه «مايكروسوفت» في المرتبة الأولى بأكثر من 59 مليون مستخدم نشط على منصتي «آي أو إس» و«أندرويد» في مارس مقابل 4.3 ملايين بالنسبة لتطبيق «زووم» على نفس المتجرين.

وقام الأحد الماضي أكثر من 600 ألف شخص بتحميل التطبيق وهو أكبر يوم يتم فيه تنزيل التطبيق على الإطلاق، فيما كشف تحليل لـ«البيان الاقتصادي» أن سعر أسهم «زووم» ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتصل قيمة الشركة إلى 29 مليار دولار لتتفوق قيمتها بذلك على شركات طيران أمريكية مثل «دلتا» و«أمريكان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز».

موقع ريادي

وقال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: تمكنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من تعزيز خدماتنا رغم غلق مقرنا كإجراء احترازي، وذلك بفضل منصاتنا الرقمية الشاملة والمتقدمة، فمحاكم المركز معروفة باعتمادها لأحدث ابتكارات دفع التميز في المحاكم، بل وتحظى بموقع ريادي في هذا المجال، الأمر الذي مكننا من تغيير المفهوم العام «للمحاكم كصرح» إلى «المحاكم كخدمة».

وأضاف: يتماشى التميز في الخدمة مع الابتكار يداً بيد، لذا أصبحت جميع خدماتنا متاحة عبر منصات الإنترنت، وفي الواقع، تجري العديد من جلسات المحاكمة خاصة تلك المتعلقة بمحكمة الدعاوى الصغيرة عبر الاتصال المرئي والاجتماع عن بعد، ومن خلال تقنياتنا المتقدمة للمحاكم، بما في ذلك التقاضي بلا ورق عبر «نظام إدارة المحاكم» يمكننا مواصلة الجلسات كما هو مقرر عبر الاجتماع عن بعد والاتصال المرئي لضمان استمرارية العمل ومنح الاطمئنان للشركات والأفراد خلال هذه الأوقات الصعبة.

أصعب التحديات

وقال سيد حشيش المدير عام لمايكروسوفت الإمارات إن أكثر من 44 مليون مستخدم يعملون يومياً على منصة «مايكروسوفت تيمز» Microsoft Teams في الوقت الراهن، ما يعكس الجهود المبذولة لمعالجة من «مايكروسوفت» لمواجهة أصعب التحديات الراهنة والمستقبلية وكذلك تقديم أفضل الابتكارات القادرة على دعم وتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات في الإمارات وتحقيق المزيد من الإنجازات، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة لتمكين القوى العاملة في الدولة لضمان مواصلة مهامهم اليومية من خلال أي مكان.

وأضاف: نؤمن في مايكروسوفت بأن صحة وسلامة الموظفين والعملاء والشركاء والمجتمعات أولوية قصوى بالنسبة لنا، وفي ظل توجه المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تبني نظام العمل عن بُعد يأتي مايكروسوفت تيمز ليعكس مدى التزامنا الراسخ بتمكين القوى العاملة عبر توفير الأدوات المناسبة للبقاء على اتصال دون انقطاع يؤثر على سير الأعمال ويضمن في نفس الوقت بقاءهم بأمان في بيوتهم، ومن هذا المنطلق صمم «مايكروسوفت تيمز» ليشكل منصة متكاملة تتيح أفضل الحلول التعاونية والإنتاجية التي من شأنها تمكين القوى العاملة من التفاعل وتعزيز أطر التعاون والبقاء على اتصال وإجراء الاتصالات الصوتية والمرئية بجودة عالية، وبالتالي تعزيز نهج ثقافة العمل التعاوني بين الأفراد وخلق بيئة عمل عصرية تسهم في تعزيز أداء المؤسسات لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات.

تهيئة كاملة

وقال كريم بنكيران، المدير الإداري لشركة «فيرجن موبايل» الإمارات إنه وانطلاقاً من طبيعة عملها الرقمية بالكامل، تمكنت فيرجن موبايل من تهيئة كامل فريقها للعمل عن بُعد من منازلهم، بما في ذلك قسم رعاية العملاء، ما يجعلها من أوائل العلامات التجارية التي تدير مركزاً لخدمة العملاء عن بُعد في الإمارات.

وأضاف: «تمكنّا من جعل العمل من المنزل ممكناً لفريق خدمة العملاء بفضل ميزة الدردشة المبتكرة مع العملاء عبر الإنترنت وبنيتنا التحتية الرقمية المرنة».

وأوضح بنكيران: «خلال الأسابيع المقبلة، سيظل فريق خدمة العملاء متاحاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لدعم عملائنا».