المصدر: (دبي - البيان)

أفاد المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم GRIF أنه سيتم غداً إطلاق رابطة مطاعم الشرق الأوسط MERA، في ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الأغذية والمشروبات خلال المرحلة الحساسة التي يمرّ بها العالم. وتعمل الرابطة كمنظمة غير ربحية لتشكل منصة تربط بين الأعضاء وتوفر لهم ما يحتاجونه من الدعم والترويج، إلى جانب المساعدة في وضع الأجندة الخاصة بقطاع المطاعم في الإمارات.

وتحتاج وجهات قطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط اليوم إلى التعاون فيما بينها لدعم بعضهم البعض خلال هذه الأوقات الصعبة، وستكون الرابطة جهةً فعالة لتقديم الاستشارات والمعلومات بهدف مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال وأعضاء القطاع المعنيين.

كما تهدف الرابطة إلى رعاية جميع الأفراد العاملين في القطاع على كافة المستويات، وليس المالكين والإدارة فقط. ووصل مؤسسو الرابطة إلى المراحل الأخيرة من عملية تسجيل المنظمة المسجلة وغير الربحية كهيئة قانونية. وتعتبر متطلبات القطاع وحاجاته من أبرز أولويات الرابطة، التي يحرص فريقها على توفير نظام دعم شامل يخدم كافة أفراد مجتمع الأغذية والمشروبات.