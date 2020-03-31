تفعيل خدمات رقمية جديدة عبر منصة غرفة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تماشياً مع مبادرة الشهر الرقمي التي أطلقتها حكومة أبوظبي والتي تعكس الرؤية الطموحة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة قطاع الأعمال، أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية تتضمن: تصديق الوثائق إلكترونياً، وإلغاء رسوم الاشتراك بالخدمة الإلكترونية وذلك دعماً للتوجه الرقمي، واستخدام الخدمات عبر منصة غرفة أبوظبي لخدمة المتعاملين الرقمية الجديدة ضمن حملة «خلك بالبيت».

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الشهر الجاري عن إطلاق منصة غرفة أبوظبي الرقمية لخدمة المتعاملين، التي تأتي في إطار الجهود لدعم مبادرة التحول الرقمي، بهدف تطوير جيل جديد من الخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين بما يعزز مفاهيم سهولة الأعمال.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: حرصت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على إطلاق مجموعة من المبادرات الرقمية في مارس الجاري، للارتقاء بخدمات المتعاملين وضمان توفير الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات في أبوظبي، خاصة في الظروف الراهنة التي تحتم علينا تقديم خدمات رقمية متنوعة ومتعددة لتسريع الأعمال حفاظاً على سلامة وصحة الأعضاء والمتعاملين، حيث ستمكن المنصة هؤلاء من القيام بالعديد من الخدمات باستخدام أجهزتهم النقالة أو حواسيبهم المحمولة بدون تكبد عناء القدوم إلى فروعنا، حيث يمكن إنجاز هذه الخدمات بكل سهولة ويسر عبر منصة إدارة المتعاملين الرقمية.

وأضاف: بذلت حكومة أبوظبي طوال السنوات الماضية جهوداً كبيرة لتعزيز المستقبل الرقمي للإمارة، وأن الخدمات الإلكترونية المتعددة والمتنوعة التي احتوتها منصة إدارة المتعاملين تؤكد الجهوزية العالية لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

إنجاز معاملات

قال محمد المهيري إن إتاحة إنجاز المعاملات والخدمات رقمياً يسهم في جهود أبوظبي في تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبوظبي.

يذكر أن غرفة أبوظبي قد أعلنت عن إتاحة تسجيل العضوية والرخص الاقتصادية مجاناً لمدة سنتين إضافة إلى خفض تكلفة إصدار شهادة المنشأ إلى 90 درهماً فقط، وذلك تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدعم مجتمع الأعمال في الإمارة.