استطلاع: مواقع التوظيف الأفضل لفرص التدريب

المصدر: (دبي - البيان)

أجرى موقع بيت. كوم للوظائف استبياناً بعنوان «فرص التدريب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بهدف تسليط الضوء على دور التدريب في عملية التطوير الوظيفي. وقد أظهر الاستبيان بأن مواقع التوظيف عبر الإنترنت تعتبر أفضل وسيلة للعثور على فرص التدريب المناسبة (بحسب 62 % من المجيبين).

وأكد أكثر من نصف المجيبين (55 %) أن فرص التدريب متوفرة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتيح هذه الفرص للمتدربين فرصة تطوير كفاءات العمل والمهارات المهنية واكتساب الخبرة التي من شأنها المساهمة في تطورهم الأكاديمي والمهني والشخصي.

وقد وافق 52 % من المتدربين على استعدادهم لقبول فرص تدريب غير مدفوعة الأجر. وفقاً للمجيبين، توفر فرص التدريب مجموعة متنوعة من الفوائد للمتدربين، وهي: اكتساب خبرة العمل (15 %)، وتطوير المهارات والمعرفة (9 %)، وبناء شبكة من المعارف (5 %)، واكتشاف مجالات اهتماماتهم وإمكانياتهم المهنية (5 %)، في حين قال 66 % بأن فرص التدريب توفّر جميع هذه المزايا.