672 عضوية جديدة في غرفة الشارقة خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تحقيق نمو في عدد العضويات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 % مقارنة بالربع الأول من العام 2019، مع بلوغ عدد العضويات الجديدة 672 عضوية، في حين بلغ عدد العضويات المجددة 6504، الأمر الذي رفع عدد العضويات الجديدة والمجددة خلال الربع الأول إلى 7176 عضوية، وبنسبة نمو بلغت 2 % مقارنة بالربع الأول من العام 2019، كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول 10716 شهادة بنمو بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2109.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الأرقام الإيجابية التي حققتها الغرفة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إنما يعكس الثقة باقتصاد دولة الإمارات وإمارة الشارقة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال كوجهة مثالية وآمنة لاستثماراتهم.

وأشار العويس إلى أن النمو في عدد العضويات الجديدة والمجددة في غرفة الشارقة يبرز الدور الريادي الذي تقوم فيه الغرفة، والأداء المتميز في تقديم خدمات عالية المستوى وعالمية الكفاءة في مجال دعم الأعضاء وتسهيل ممارسة الأعمال، معتبراً أن استقطاب أعضاء جدد رغم التحديات العالمية، وتجديد الأعضاء لعضويتهم ما هو إلا دليل إضافي على التزام غرفة الشارقة بالارتقاء بمستوى خدماتها ومبادراتها.

تفاؤل بالفترة المقبلة

وأوضح محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة نجحت في تحقيق نمو في عضوياتها الجديدة والمجددة نتيجة استثمارها في التقنية الحديثة، وتطويرها لخدماتها المتنوعة وتطبيقها لاستراتيجيات متطورة سهلت على العملاء والأعضاء الاستفادة من الخدمات، وزودتهم بكل ما يحتاجونه لممارسة أعمالهم بسهولة ويسر.