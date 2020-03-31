«المسعود للسيارات» تقدم خدمة جديدة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت «المسعود للسيارات» عن تقديم خدمة جديدة تتيح للعملاء إمكانية تسليم سياراتهم، لإجراء فحوص الصيانة الدورية والخدمات المجدولة مسبقاً، وإعادتها إلى منازلهم مباشرة. تأتي هذه الخدمة المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الشركة لضمان صحة وسلامة المجتمع في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وبحسب تصريحات المسؤولين التنفيذيين في الشركة، فإن الخدمة تُشكل جزءاً من حملة «وقاية»، التي أطلقتها «مجموعة المسعود» على مستوى جميع أقسام ومراكز الخدمة التابعة لها، وذلك من خلال اعتماد سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة العملاء والموظفين وفقاً لأعلى المعايير التي وضعتها حكومة الإمارات.

ويمكن الاستفادة من الخدمة في ثلاث خطوات بسيطة، حيث يقوم العميل بحجز الموعد باستخدام تطبيق المسعود للسيارات حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة لاستلام السيارة وتسليمها، كما سيقوم موظفو الخدمة بالتواصل مع العميل، لإبلاغه بحالة السيارة أثناء القيام بأعمال الصيانة، على أن تتم إجراءات الدفع قبل أو خلال التسليم.