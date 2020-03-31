ربع درهم انخفاضاً في أسعار البنزين خلال أبريل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تتراجع أسعار البنزين في الدولة نحو ربع درهم للتر الواحد، بدءاً من غد الأربعاء، ويعد هذا التراجع هو الأكبر من نوعه على مستوى شهري، منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، كما أن تسعيرة أبريل هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الماضية (منذ ديسمبر 2017).

وأعلنت لجنة تسعيرة الوقود، أمس، تسعيرة البنزين والديزل لشهر أبريل المقبل، حيث يتراجع سعر لتر البنزين 98 (ممتاز) من 2.16 درهم لشهر مارس الجاري إلى 1.91 درهم لشهر أبريل بانخفاض قدره 25 فلساً، وبنسبة 11.6%، كما تنخفض أسعار البنزين 95 خصوصي من 2.04 درهم إلى 1.80 درهم بانخفاض مقداره 24 فلساً، وبنسبة 11.6%، ويتراجع سعر لتر الديزل من 2.25 درهم إلى 2.06 درهم بانخفاض مقدراه 19 فلساً، وبنسبة 8.4%.

وتعد تسعيرة أبريل هي الأقل خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، وللمرة الثانية تتراجع الأسعار على مدار نحو 40 شهراً لما دون درهمين للتر، حيث كانت المرة الأولى خلال فبراير 2019، وهبط سعر اللتر إلى 1.95 درهم لبنزين 98 ونحو 1.84 درهم لبنزين 95، وتقترب تسعيرة أبريل المقبل مع تسعيرة ديسمبر 2017، حيث بلغ سعر لتر البنزين ممتاز 1.80 درهم، وسعر لتر الخصوصي 1.69 درهم، وما زال بينها وبين أدنى تسعيرة شوط ليس كبيراً، علماً بأن الأسعار سجلت أدنى مستوياتها في ديسمبر 2015، حيث بلغ سعر لتر البنزين ممتاز 1.79 درهم، ولتر الخصوصي 1.68 درهم.

وتعد أسعار البنزين لشهر أبريل 2020 أفضل كثيراً للمستهلكين، ويعد المستهلك في الإمارات هو المستفيد الأكبر من تراجع أسعار البنزين، حيث تنخفض تكلفة تعبئة السيارة الصالون «50 لتراً» بنحو 35.5 درهماً عند كل تعبئة وقود لبنزين 98، حيث تصل تكلفة التعبئة 90 درهماً، مقارنة بأعلى تسعيرة لبنزين خصوصي، والتي كانت خلال شهر يونيو عام 2018، حيث بلغت الأسعار مستوياتها الأعلى، وبلغت تكلفة التعبئة 125.5 درهماً بمتوسط 2.51 درهم لسعر اللتر، وتبلغ قيمة التوفير لهذه الفئة من السيارات 142 درهماً في حالة تعبئتها أربع مرات خلال الشهر الواحد، وتنخفض تكلفة تعبئة السيارة صالون 60 لتراً من 150 درهماً إلى 108 دراهم بتوفير مقداره 42 درهماً للمرة الواحدة، و168 درهماً لأربع مرات خلال الشهر الواحد، كما تتراجع تكلفة تعبئة السيارة 70 لتراً، التي يتم تعبئتها ببنزين ممتاز 98 من 184.1 درهماً للمرة الواحدة إلى 133.7 درهماً بتوفير مقداره 50.4 درهماً ونحو 201.6 درهم لأربع مرات في الشهر الواحد، أما السيارات سعة 80 لتراً فتتراجع تكلفة تعبئتها للمرة الواحدة من 210.4 دراهم إلى 152.8 درهماً بتوفير مقداره 57.6 درهماً للمرة الواحدة أسبوعياً ونحو 230.4 درهماً لأربع مرات خلال الشهر.

ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار البنزين والديزل إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلغت الأسعار خلال الشهر الجاري مارس تراجعاً هو الأكبر من نوعه، خلال السنوات العشر الماضية، وتراوحت بين 35 دولاراً و28 دولاراً للبرميل.