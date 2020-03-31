أنظمة جمارك دبي التقنية تدعم العمل عن بعد

المصدر: (دبي - البيان)

باشرت جمارك دبي نظام العمل عن بعد لكافة الإدارات والأقسام المختلفة، وكانت الدائرة قد بدأت تفعيل نظام العمل عن بعد منذ مطلع شهر مارس الجاري لعدد من الإدارات مستندة إلى أنظمتها الذكية المتطورة وخبراتها التقنية التي من شأنها أن تدعمهم إتمام مهامهم بكل سلاسة مع ضمان إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الاجتماعات والنقاشات مع فرق العمل في الدائرة من جهة والشركاء المعنيين في القطاع الجمركي من جهة أخرى.

وأكدت جمارك دبي حرصها على توفير بيئة عمل عن بعد تعزز من إنتاجية الموظفين وتحوي جميع الأدوات اللازمة التي يحتاجون لها عبر منظومة من الأنظمة الإلكترونية المتنوعة مثل برنامج سطح المكتب الافتراض «الحاسب الافتراضي» وهي تقنية تقوم على إعطاء المستخدم سطح مكتب افتراضي يقوم على استضافة تطبيقات الحاسب الآلي، ومن ميزاته العمل من أي مكان مع إمكانية إدارة جميع الحاسبات الافتراضية من مكان واحد.

وقال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي: «تتمتع جمارك دبي بخبرات متراكمة في التطور التقني ولدينا بالفعل العديد من الأقسام التي تعمل عن بعد منذ فترات طويلة، ولم نصادف أي مشكلة تذكر للكادر الوظيفي في آليات العمل عن بعد، حيث باشرت إدارات العمل عن بعد منذ مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى أن فريق الدعم التقني للدائرة يقوم بمساعدة الموظفين على مدار الساعة ما يسهم في ضبط وحوكمة منظومة العمل عن بعد».