«دوكاب» تتخذ إجراءات احترازية لحماية كوادرها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «دوكاب» عن تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان حماية صحة موظفيها والمجتمع بأكمله والحد من تداعيات تفشي وباء «كورونا» المستجد على الخدمات التي تقدمها لعملائها. وعملاً بالمعايير التي أقرتها حكومة الإمارات والتوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تتخذ «دوكاب» كافة الإجراءات الضرورية لضمان صحة وسلامة الموظفين والمجتمع ككل.

وبناءً على ذلك، وجهت «دوكاب» جميع موظفي مكاتبها بالعمل من منازلهم، حيث سيتم تسجيل كافة الطلبات ومعالجة العمليات وغيرها من الإجراءات عن بعد. ومنذ 10 أيام وحتى الآن، قامت الشركة بتقسيم عملياتها بين إمارتي دبي وأبوظبي، وألغت الاجتماعات بين مختلف أقسامها في جميع مرافقها، كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة كوادرها البشرية وضمان استدامة واستمرارية أعمالها.

وتحرص «دوكاب» على تطبيق إجراءات النظافة الصحية والتعقيم في جميع مصانعها ومرافقها، بما في ذلك مساكن العمال، حيث قامت بتخصيص غرف للحجر الصحي للموظفين العائدين من السفر خارج الدولة حفاظاً على صحتهم. وتقوم «دوكاب» أيضاً بتنفيذ الفحوص الحرارية لجميع الذين يدخلون مرافقها كافةً.

وقال أندرو شو، المدير التنفيذي لشركة «دوكاب»: نواصل متابعة هذه الأوضاع التي تشهد تغيرات متسارعة، كما أننا حريصون على مواصلة اتباع التوجيهات والمبادرات التي تطلقها حكومة الإمارات. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة كوادرنا البشرية والمجتمع ككل، سارعنا إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات لحماية صحة موظفينا وتوفير بيئة عمل وآمنة، وذلك كله بأدنى حد ممكن من تعطيل أعمالنا.

وستواصل مصانع دوكاب لصناعة الكابلات، ودوكاب لكابلات الجهد العالي، وشركة دوكاب للمعادن عملها على تلبية كافة التزامات التوريد. ويتعاون العملاء مع «دوكاب» لتسريع إجراءات التسليم.