إجراءات احترازية في المدن العمالية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية في أبوظبي، عن اتخاذها إجراءات احترازية فاعلة ضمن المدن السكنية للعمال التابعة لمناطقها الاقتصادية للوقاية من فيروس «كورونا»، حيث عملت المؤسسة على تنظيم ورشة عمل توعوية بينت خلالها للكوادر ضمن مدنها العمالية كيفية الوقاية من هذا الفيروس، وذلك بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، كما نسقت المؤسسة مع المدن العمالية لتخصيص قطاعات سكنية محددة في المدن العمالية مخصصة لإجراءات الحجر الصحي للعمالة القادمة من خارج البلاد إلى المدن العمالية وتوفير مستلزمات التعقيم في المدن العمالية وحافلات نقل العمالة الخاصة بالشركات القاطنة في هذه المدن.و

قال محمد الخضر الأحمد، المدير العام بالإنابة للمؤسسة: تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة لضمان سلامة كوادر مختلف الشركات والمصانع التي تتخذ من مناطقنا الاقتصادية مقراً لها.

وانطلاقاً من إيماننا التام بأن صحة رأس المال البشري تعد أولوية، حرصنا على تفعيل إجراءات احترازية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.