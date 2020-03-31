حزمة حوافز اقتصادية لشركات منطقة عجمان الحرة

المصدر: عجمان - البيان

أصدر سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، قراراً يتضمن حزمة من المحفزات الاقتصادية لمنطقة عجمان الحرة، والمناطق التابعة وذلك دعما لمجتمع الأعمال بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن وتبعاتها على الأعمال.وتضمنت المحفزات مجموعة من المحاور الرئيسية شملت عدة تسهيلات منها تخفيف وإلغاء الغرامات والرسوم إلى جانب مجموعة أخرى من المحفزات، والتي تصب جميعاً في خدمة اقتصاد الإمارة ودعم المستثمرين بما يساهم في استمرارية الأعمال بمختلف جوانبها.

وعبر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة، عن حرصه الشديد على تهيئة بيئة الأعمال في منطقة عجمان الحرة واستمراريتها بشكل تنافسي في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأضاف: «بادرنا بطرح تلك المحفزات في سياق التزامنا القوي تجاه استمرارية الأعمال والمستثمرين، ومن جانبنا فإننا حريصون على بث روح الأمل والتفاؤل ومساندة مجتمع الأعمال وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المنشودة. لدينا ثقة تامة بأن تلك المحفزات ستكون قوة دافعة لتلك الأعمال لاستمراريتها وتحقيق الأهداف المنشودة».

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: سعداء بطرح تلك التسهيلات في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث إنها رسالة طمأنة للشركات بضرورة أن تواصل أعمالها مع وقوف المنطقة الحرة دوماً إلى جانبهم في ظل ما يواجه العالم من تفشي فيروس كورونا. يذكر أن أكثر من 8000 شركة وأكثر من 30000 مستثمر يستفيدون من هذه المحفزات الاقتصادية التي ستسهم في استمرارية زخم الأعمال بالمنطقة الحرة.