بالفيديو: اقتصادية دبي تضبط مورداً تلاعب بأسعار الكمامات 400 %

المصدر: دبي – البيان

ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أحد الموردين الذي تلاعب بأسعار الكمامات بنسبة 400 %.

وأغلقت اقتصادية دبي المستودع التابع للمورد والذي ضم آلاف الصناديق كانت في طريقها إلى محلات وصيدليات الدولة كانت تحمل كمامات طبية للمستهلك، وكان المورد السبب المباشر في الارتفاع الهائل بالفترة الأخيرة لأسعار الكمامات في السوق بعد التلاعب بالأسعار من مرحلة إلى أخرى ما بين المورد والموزرع حتى تصل إلى المستهلك بحسب تقرير لنشرة أخبار الإمارات.

ولم تقف حيلة أصحاب المستودعات عند هذا الحد، بل لجأوا إلى التحكم في السوق بمعنى اختيار توقيت طرح الكمية وأيضاً شراء الموجود في السوق المحلي لكي يبقى هو المورد الوحيد.

وقال ابراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن المورد قام بشراء كميات من السوق المحلي بسعر 20 درهم للعلبة بالإضافة إلى استيراد كميات من الخارج، وقام ببيع نفس العلبة بـ 130 درهم.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين للإبلاغ عن الشكاوى من خلال الاتصال على 600545555 او تقديم شكوى عبر تطبيق مستهلك دبي او عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae