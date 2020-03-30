فلاي دبي تخفض رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

قال متحدث باسم فلاي دبي اليوم الاثنين إن فيروس كورونا "كوفيد-19" كان له تأثير كبير على قطاعي الطيران والسياحة، بما في ذلك فلاي دبي. لذلك اضطرت الشركة للتكيف مع هذا الوضع سريع التطور واتخذت قراراً بخفض رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أبريل 2020.

وأكد المتحدث إن هذا القرار لم يتم اتخاذه بسهولة، وجاء لتعزيز الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين وتقليل التأثير على جميع موظفيها مع تعطل نمط الحياة العادي.

وأشار إلى أنه قد تم اتخاذ هذه التدابير من قبل فريق الإدارة العليا اضطرارا وبهدف الاحتفاظ بموظفينا والتأكد من أننا في أفضل مكان ممكن عند استئناف جدولنا المعتاد.