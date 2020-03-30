"العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" تتخذ إجراءات احترازية في المدن العمالية للوقاية من "كورونا"

أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عن اتخاذها إجراءات احترازية فاعلة ضمن المدن السكنية للعمال التابعة لمناطقها الاقتصادية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

وعملت المؤسسة على تنظيم ورشة عمل توعوية بينت خلالها للكوادر ضمن مدنها العمالية كيفية الوقاية من هذا الفيروس وذلك بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، كما نسقت المؤسسة مع المدن العمالية لتخصيص قطاعات سكنية محددة في المدن العمالية مخصصة لاجراءات الحجر الصحي للعمالة القادمة من خارج البلاد الى المدن العمالية وتوفير مستلزمات التعقيم في المدن العمالية وحافلات نقل العمالة الخاصة بالشركات القاطنة في هذه المدن، بالإضافة إلى تفعيل إجراء الفحوصات الدورية للعمال وتجهيز كافة المدن بأجهزة الكشف الحراري وتوفير كافة مستلزمات التعقيم للحفاظ على السلامة العامة.

وقال محمد الخضر الأحمد، المدير العام بالإنابة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة لضمان سلامة كوادر مختلف الشركات والمصانع التي تتخذ من مناطقنا الاقتصادية مقراً لها .. وانطلاقاً من إيماننا التام بأن صحة رأس المال البشري تعد أولوية، حرصنا على تفعيل إجراءات احترازية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا الجديد والحد من انتشاره قدر الإمكان.

وأضاف الخضر: نحن ندرك التبعات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، ولهذا بادرنا باتخاذ تلك الإجراءات في تطبيق عملي مباشر تأكيداً منا لكافة المستثمرين وكوادرهم أن ضمان بيئة عمل صحية وسليمة هو أحد أهدافنا وركائزنا الأساسية، ويندرج ضمن الخدمات المميزة الأخرى التي تنفرد بها مناطقنا الاقتصادية من بنية تحتية متطورة ومواقع استراتيجية مفتوحة على الأسواق المجاورة ومنظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تمكن الشركات من تعزيز كفاءة عملياتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة أعمالها في المنطقة.

جدير بالذكر أن المناطق الحرة التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تضم حالياً 30 مدينة سكنية للعمال بقدرة استيعابية تبلغ 420000 عامل مصممة وفق أعلى المعايير لتضمن صحة وسلامة القاطنين فيها ومزودة بكافة الخدمات الطبية ووسائل الراحة، بالإضافة إلى حوالي 880 منشأة صناعية وتجارية في كافة القطاعات بما يشمل النفط والسيارات والصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء وغيرها.