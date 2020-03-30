"أبوظبي الإسلامي" يوزع 994 مليون درهم على المساهمين ويرفع نسبة تملك الأجانب

المصدر: أبوظبي – البيان

وافقت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي على زيادة نسب تملك غير المواطنين لأسهم المصرف لتصل إلى 40% كحد أقصى.

وقال المصرف، في افصاح لسوق أبوظبي، أن الجمعية وافقت أيضا على مقترح مجلس الإدارة بشان توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي 994.3 مليون درهم بنسبة 227.38% من القيمة الإسمية للسهم أو ما يعادل 27.38 فلساً من صافي أرباح 2019.

وأوضح المصرف أن تاريخ آخر يوم للشراء للحصول على التوزيعات في 6 أبريل على أن يكون اليوم التالي 7 أبريل تاريخ الاستبعاد من الأرباح ويتم الدفع خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.