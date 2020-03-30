"صحة أبوظبي" تمنع بيع وتداول معقمات غير مطابقة للمواصفات

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي سحب تشغيلات من منتجات معقم اليدين بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري عدم مطابقتها للمواصفات العالمية المعتمدة كمضادات للميكروبات والفيروسات.

وتحمل المنتجات المتأثرة الأسماء التالية:

"Dyna+"، "Rosa Bella"، "Lulu hand sanitizer with Aloe and vitamin E"

وأشارت دائرة الصحة إلى أن قرار السحب جاء بناء على التحليل الذي أجراه المختبر المركزي الصيدلاني التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والذي حلل هذه المنتجات كجزء من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التسويق. وعليه تم وقف بيع وتداول هذه المنتجات في الصيدليات وغيرها.