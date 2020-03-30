منصات التجارة الإلكترونية : وفرة وتنوع في المنتجات الأساسية بأسعار عادلة

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهر رصد أجراه "البيان الاقتصادي" لمجموعة من منصات التجارة الإلكترونية في الدولة وفرة في جميع المنتجات الأساسية مع تنوع في فئات وعلامات المنتجات وبأسعار عادلة ومعقولة بشكل عام، ويشمل ذلك معقمات الأيدي والصابون من مختلف العلامات التجارية، إلى جانب مواد التنظيف والتعقيم المنزلي، كما تزخر بعض المنصات، على غرار "أمازون الإمارات" بأنواع متعددة من الكمامات بأسعار متنوعة، بالإضافة إلى مختلف أنواع المنتجات الغذائية والاستهلاكية و خدمات التوصيل للمنزل، مع تباين زمن وصول الطلب بين مختلف المنصات كما توفر معظم المنصات خيار الدفع الإكتروني.

وفي ظل تنامي معدلات الإقبال على التسوق الالكتروني في ظل الظروف الحالية، طرحت العديد من منصات التجارة الرقمية عروضاً متنوعة على العديد من المنتجات الأساسية ومن ضمنها المعقمات، حيث بدأ المستهلكون يتجهون نحو مقارنة العروض والخدمات التي توفرها كل منصة واعتماد الأفضل منها من ناحية الأسعار وزمن التوصيل وجودة المنتجات وتنوعها، مما يبرز التنافس المحتدم بين مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية على إثبات جدارتها بالرغم من الظروف الحالية لتعزيز حصتها السوقية وكسب ثقة المستهلك الأمر الذي يعكس أيضاً وفرة المخزون ومتانة سلسلة الإمداد الخاصة بجميع المنتجات بدءاً من الأطعمة والمشروبات والسلع الغذائية وصولاً إلى الكمامات وغيرها.