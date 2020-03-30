وزارة الاقتصاد تحدث رسوم بعض الخدمات إلكترونياً

المصدر: وام

بدأت وزراة الاقتصاد تعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها إلكترونيا عبر موقعها الرسمي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية للتخفيف على الشركات والمتعاملين .

وأعلنت الوزارة أنه سيتم التوقف عن استخدام الدخول الذكي إلى موقع الخدمات الالكترونية وسيتم استبداله بالهوية الرقمية للعملاء.

ولإجراء الترتيبات اللازمة على نظام الدفع الالكتروني ستقوم الوزارة بعمل صيانة النظام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 31 مارس الجاري مما سيعرض الخدمة لبعض الانقطاعات .

وقدمت الوزارة شرحا شاملا عن كيفية ترقية حساب الدخول الذكي إلى الهوية الرقمية للشركات والعملاء وذلك من خلال ثلاث خطوات سهلة تم توضيحها من خلال رابط نشرته على الموقع الإلكتروني .

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت سابقا عن تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال من خلال مراكز سعادة المتعاملين وعبر موقعها الإلكتروني، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية.

واعتبر القرار عند صدوره إيجابيا ومن شأنه دعم قطاع الأعمال في الإمارات، وذلك لكونه يسهم في تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، إضافة إلى الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وعلاوة على أن هذا الإجراء جاء في إطار القرارات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، فقد عكس حرص وزارة الاقتصاد أيضا على توفير بيئة حاضنة وصديقة للشركات والمشاريع في الدولة ودعم حزمة النجاح التجاري وعلى نحو يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص في دولة الإمارات.