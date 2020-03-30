إجراءات احترازية في 30 مدينة عمالية بأبوظبي للحد من كورونا

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشفت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة اليوم، عن اتخاذها إجراءات احترازية فاعلة ضمن المدن السكنية للعمال التابعة لمناطقها الاقتصادية للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت المؤسسة على أنها نسقت مع 30 مدينة عمالية تابعة لها تضم أكثر من 420 ألف عامل، لتخصيص قطاعات سكنية محددة في المدن العمالية لاجراءات الحجر الصحي للعمالة القادمة من خارج البلاد الى المدن العمالية وتوفير مستلزمات التعقيم في المدن العمالية وحافلات نقل العمالة الخاصة بالشركات القاطنة في هذه المدن، بالإضافة إلى تفعيل إجراء الفحوصات الدورية للعمال وتجهيز كافة المدن بأجهزة الكشف الحراري وتوفير كافة مستلزمات التعقيم للحفاظ على السلامة العامة .

وأشار محمد الخضر الأحمد، المدير العام بالإنابة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إلى أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة لضمان سلامة كوادر مختلف الشركات والمصانع التي تتخذ من مناطقنا الاقتصادية مقراً لها. مضيفاً أنه انطلاقاً من إيماننا التام بأن صحة رأس المال البشري تعد أولوية، حرصنا على تفعيل إجراءات احترازية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا الجديد والحد من انتشاره قدر الإمكان.

وأشار الخضر إلى أن المؤسسة تدرك التبعات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وقال" بادرنا باتخاذ تلك الإجراءات في تطبيق عملي مباشر تأكيداً منا لكافة المستثمرين وكوادرهم أن ضمان بيئة عمل صحية وسليمة هو أحد أهدافنا وركائزنا الأساسية، ويندرج ضمن الخدمات المميزة الأخرى التي تنفرد بها مناطقنا الاقتصادية من بنية تحتية متطورة ومواقع استراتيجية مفتوحة على الأسواق المجاورة ومنظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تمكن الشركات من تعزيز كفاءة عملياتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة أعمالها في المنطقة".

يذكر أن المناطق الحرة التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تضم حالياً 30 مدينة سكنية للعمال بقدرة استيعابية تبلغ 420000 عامل مصممة وفق أعلى المعايير لتضمن صحة وسلامة القاطنين فيها ومزودة بكافة الخدمات الطبية ووسائل الراحة، بالإضافة إلى حوالي 880 منشأة صناعية وتجارية في كافة القطاعات بما يشمل النفط والسيارات والصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء وغيرها.