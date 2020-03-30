أسعار البصل تتراجع والشحنات الجديدة تتدفق على أسواق الإمارات

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

تراجعت اليوم أسعار البصل في منافذ البيع الكبرى في الدولة بنحو خمسة دراهم للكيلو بعد تزويدها بمعروض كبير خلال اليومين الماضيين.

وتراجع سعر كيلو البصل الهندي من 9.95 درهم إلى 4.8 دراهم في متاجر كارفور و5.8 دراهم في متاجر اللولو بينما ظلت الأسعار في جمعية أبو ظبي التعاونية عند 8.52 درهم.

ومن المقرر أن تتراجع أسعار البصل أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة في أسواق الدولة لتصل إلى مستوياتها بين أربعة وثلاثة دراهم بعد أن شهدت إرتفاعاً نتيجة لنقص طفيف في المعروض.

وأكدت وزارة الاقتصاد اليوم على أنها تقوم بإجراءات عاجلة للتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من سلعة البصل وضخها بالأسواق، وذلك بعد أن شهدت هذه السلعة ارتفاعاً في الأسعار خلال اليومين الماضيين.

وأكدت الوزارة أن موانيء الدولة إستقبلت أمس الأحد (الموافق 29 من مارس) شحنات جديدة من سلعة البصل يصل حجمها إلى 150ألف كيلو (1500 طن) لدعم المعروض بالأسواق من هذه السلعة وسوف تصل شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تتابع الأسواق بشكل يومي وترصد حالة العرض والطلب وتتخذ الإجراءات الفورية واللازمة لضمان استقرار وانضباط الأسواق. وشهدت أسعار البصل في الدولة خلال الأسبوعين الماضيين إرتفاعا ملحوظا حيث قفزت من 2.95 درهم إلى 9.90 دراهم ، بسبب قلة المعروض سواء من الهند أو مصر ، وأعلنت منافذ بيع كبرى عن خصومات لسلعة البصل وباعت الكيلو بسعر 8.52 درهم كما باعت أجولة بسعر 77 درهم للجوال وزن عشر كيلو و39 درهم للجوال وزن 5 كيلو ، كما باعت العديد من محلات البقالة الكيلو بسعر 12 درهم.