ربع درهم إنخفاضا في أسعار البنزين خلال أبريل

المصدر: أبوظبي _ عبد الحي محمد

تتراجع أسعار البنزين في الدولة نحو ربع درهم للتر الواحد بدءا من بعد غد الأربعاء المقبل الأول من شهر أبريل، ويعد هذا التراجع هو الأكبر من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015 ، كما أن تسعيرة أبريل هي الأدنى خلال السنوات الثلاثة الماضية (منذ ديسمبر 2017).

وأعلنت لجنة تسعيرة الوقود اليوم أسعار البنزين والديزل لشهر أبريل المقبل حيث يتراجع سعر لتر البنزين 98 (ممتاز) من 2.16 درهم لشهر مارس الجارى إلى 1.91 درهم لشهر أبريل بإنخفاض قدره 25 فلسا وبنسبة 11.6% ، كما تنخفض أسعار البنزين 95 خصوصي من 2.04 درهم إلى 1.80 درهم بإنخفاض مقداره 24 فلسا وبنسبة 11.6%، ويتراجع سعر لتر الديزل من 2.25 درهم إلي 2.06 درهم بانخفاض مقدراه 19 فلسا وبنسبة 8.4% .

وتعد تسعيرة أبريل هي الأقل خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 ، وللمرة الثانية تتراجع الأسعار على مدار نحو 40 شهرا لما دون درهمين للتر ، حيث كانت المرة الأولي خلال شهر فبراير 2019 وهبط سعر اللتر إلى 1.95 درهم لبنزين 98 ونحو 1.84 درهم لبنزين 95 ، وتقترب تسعيرة أبريل المقبل مع تسعيرة ديسمبر 2017 حيث بلغ سعر لتر البنزين ممتاز 1.80 درهم وسعر لتر الخصوصي 1.69 درهم ، ومازال بينها وبين أدني تسعيرة شوطا ليست كبيرا علما بأن الأسعار سجلت أدني مستوياتها في ديسمبر 2015 حيث بلغ سعر لتر البنزين ممتاز 1.79 درهم ولتر الخصوصى 1.68 درهما.

وتعد أسعار البنزين لشهر أبريل 2020 أفضل كثيرا للمستهلكين ، ويعد المستهلك في الإمارات هو المستفيد الأكبر من تراجع أسعار البنزين حيث تنخفض تكلفة تعبئة السيارة الصالون «50 لتراً» بنحو 35.5 درهما عند كل تعبئة وقود لبنزين 98 حيث تصل تكلفة التعبئة 90 درهما ، مقارنة بأعلى تسعيرة لبنزين خصوصي والتي كانت خلال شهر يونيو عام 2018 حيث بلغت الأسعار مستوياتها الأعلى وبلغت تكلفة التعبئة 125.5 درهم بمتوسط 2.51 درهم لسعر اللتر ، وتبلغ قيمة التوفير لهذه الفئة من السيارات 142 درهم في حالة تعبئتها أربعة مرات خلال الشهر الواحد، وتنخفض تكلفة تعبئة السيارة صالون 60 لتر من 150 درهم إلى 108 درهم بتوفير مقداره 42 درهم للمرة الواحدة و168 درهم لأربع مرات خلال الشهر الواحد ، كما تتراجع تكلفة تعبئة السيارة 70 لتر التي يتم تعبئتها ببنزين ممتاز 98 من 184.1 درهم للمرة الواحدة إلى 133.7 درهم بتوفير مقداره 50.4 درهم ونحو 201.6 درهم لأربعة مرات في الشهر الواحد ، أما السيارات سعة 80 لتر فتتراجع تكلفة تعبئتها للمرة الواحدة من 210.4 درهم إلى 152.8 درهم بتوفير مقداره 57.6 درهم للمرة الواحدة أسبوعيا ونحو 230.4 درهم لأربع مرات خلال الشهر. ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار البنزين والديزل إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلغت الأسعار خلال الشهر الجاري مارس تراجعا هو الأكبر من نوعه خلال السنوات العشر الماضية وتراوحت بين 35 دولار و28 دولار للبرميل.