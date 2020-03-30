تخفيض أسعار البترول في الإمارات اعتبارا من 1 أبريل

المصدر: البيان الإلكتروني

أقرت لجنة متابعة أسعار البنزين بأنواعه والديزل سعر شهر أبريل شاملا ضريبة القيمة المضافة (5%) ويبدأ تطبيق الأسعار اعتبارا من 1 أبريل 2020.

وسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضا من 2.16 درهم خلال مارس الجاري إلى 1.91 درهم بدءا من ابريل المقبل بتراجع يبلغ 25 فلسا، فيما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.04 درهم إلى 1.80 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلسا.

وانخفض سعر لتر الديزل من 2.25 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.06 درهم اعتبارا من بداية ابريل المقبل، بتراجع قيمته 19 فلسا.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.