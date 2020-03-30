"لوتاه بي سي غاز" تطلق برنامج دعم لعملائها بــ 15 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة "لوتاه بي سي غاز" أحدى شركات مجموعة س . س. لوتاه الدولية، عن اطلاق برنامج دعم بقيمة 15 مليون درهم موجه لكافة عملاء خدمات توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة .

وبهذه المناسبة قال المهندس يحيى لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة س. س. لوتاه الدولية: "إن البرنامج يأتي في اطار العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتوحيد الجهود لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاعلان عن البرنامج جاء ضمن الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين من كبار المطورين العقاريين وبالتعاون مع مبادرة غرفة تجارة وصناعة دبي لتحفيز مساهمة القطاع الخاص كشريك حقيقي في دعم الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مختلف القطاعات الاقتصادية".

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية المميزة لشركة "لوتاه بي سي غاز" انطلاقاً من مسؤوليتها المؤسسية تجاه المجتمع، وحرصها على استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيفاً على العملاء.

حيث تأتي المبادرة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي التي دعت القطاع الخاص وشركاته إلى التفكير بمسؤولية تجاه العملاء والمجتمع والوطن، وإبراز روح التعاضد والعطاء والإيجابية والمسؤولية لمواجهة التحديات الحالية المتعلقة بتفشي فيروس الكورونا.

وأكد لوتاه على حرص شركة "لوتاه بي سي غاز" على دعم عملائها في هذه المرحلة الدقيقة. للمساهمة في الحفاظ على سلامة وصحة العاملين واستقرار أسرهم الذي يعد من أهم ضمانات استمرارية الأعمال. وأشار الى أن دولة الإمارات أعطت النموذج والقدوة في اتخاذ الاجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا منذ وقت مبكر، ولا شك في أن تكاتف كافة الجهود في هذه المرحلة يعزز من الاستقرار والنجاح في تجاوز الأزمة الحالية والتطلع الى الأفضل في ظل القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة.

وبدوره أشاد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي بمبادرة شركة "لوتاه بي سي غاز" التي تأتي في وقتها وتعكس حساً عالياً بالمسؤولية، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد على الشركة التي أثبتت تنافسيتها العالية في سوق العمل، وسمعتها كمؤسسة مسؤولة تخدم المجتمع بمبادراتها المتنوعة، مؤكداً ان القطاع الخاص هو شريك في مواجهة التحديات، وجهوده ومبادراته تستكمل الإجراءات الحكومية الفعالة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا، داعياً القطاع الخاص إلى الاستمرار على هذا النهج لأن التكاتف والتعاون هو عنوان المرحلة القادمة لتجاوز التحديات.

ويهدف برنامج الدعم لشركة "لوتاه بي سي غاز" إلى تخفيف أثار التحديات الناجمة عن الإجراءات الوقائية المؤقتة التي يتم تطبيقها حماية للصحة العامة. ويشمل البرنامج حزمة اعفاءات وتسهيلات مالية مباشرة ويستفيد منها أكثر من50000 من الأسر و قرابة 500 منشأة تجارية تعمل أغلبها في القطاع السياحي مثل الفنادق والمطاعم. وتشمل حزمة التسهيلات المالية تسهيلات في السداد وخصومات تصل الى 20% من تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي. وأكد لوتاه على التزام شركة "لوتاه بي سي غاز" بدعم العملاء والشركاء التجاريين لمواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة، بما يعزز من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وبشكل خاص تجاه العاملين لديهم من أجل حماية الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة.

كما يتميز برنامج الدعم المالي لشركة "لوتاه بي سي غاز" بتقديم الدعم الفوري للمجتمع وقطاع الأعمال خلال الشهور الثلاثة القادمة، حيث سيبدأ فريق متخصص من مركز الاتصال التابع للشركة في التواصل مع العملاء للاستفادة من برنامج الدعم لاستمرارية الأعمال.