"أبوظبي التجاري": لن يتم الإستغناء عن الموظفين خلال 2020

المصدر: أبوظبي – البيان

أكّدت مجموعة بنك أبوظبي التجاري بما فيها مصرف الهلال التزامها بحماية موظفي المجموعة وأنه لن يتم الإستغناء عن أي منهم خلال العام 2020 نتيجة الظروف التي فرضتها المرحلة الراهنة جراء انتشار وباء "كوفيد-19" المستجد.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يضطلع القطاع المصرفي بدورٍ محوري في ضمان استمرارية دعم المجتمع المحلي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف شرائحه من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم اليوم، ويدرك بنك أبوظبي التجاري أهمية تأكيد تضامنه ودعمه للموظفين وعائلاتهم فيما يواصلون تأدية واجباتهم على أفضل وجه رغم التحديات التي فرضتها هذه الفترة الاستثنائية.

وبتوجيهاتٍ من مجلس الإدارة، يتعهّد بنك أبوظبي التجاري بعدم الاستغناء عن أيٍّ من موظفيه خلال العام الجاري كنتيجةٍ لأبعاد انتشار وباء "كوفيد-19" المستجد. كما أكّد استمراره في تنفيذ مبادراته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة عملياته التشغيلية والمحافظة على القيمة النوعية لأعماله. وباعتباره مؤسسة مالية مسؤولة تلتزم بالعمل وفق مبادئ مؤسسية راسخة، جاءت هذه الخطوات بمثابة انعكاسٍ مباشر لأسس النزاهة والرعاية التي ننتهجها في بنك أبوظبي التجاري في كافة تعاملاتنا مع العملاء والشركاء والموظفين، والذين يمثلون جميعاً أولويتنا القصوى على كافة المستويات.

وبهذه المناسبة أوّد أن أعرب عن عميق امتناني لكافة العاملين في مختلف القطاعات في الدولة، وأخصّ بالذكر هؤلاء الذين يقفون بكل بسالة في مواجهة مباشرة مع وباء "كوفيد-19" المستجد لحماية صحّتنا وسلامتنا".

ويأتي قرار بنك أبوظبي التجاري انسجاماً مع مساعي الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص بأخد زمام المبادرة ومواصلة التعاون الوثيق وتضافر الجهود بينهما لتحقيق الاستجابة الفورية والفعّالة لأية تحديات اقتصادية ناشئة عن هذه الجائحة.

وتشارك مجموعة بنك أبوظبي التجاري بشكل فاعل في دعم حزمة من الحوافز المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.