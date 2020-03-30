«اقتصادية أبوظبي» تناقش مع البنك الدولي «تقرير ممارسة الأعمال 2021»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أجرى راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع وفد من البنك الدولي، وذلك لمناقشة آلية العمل المشترك فيما يتعلق بتقييم إمارة أبوظبي في «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2021»، الذي يصدره البنك.

وبحسب ما نشرته أمس، وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن بيان صحفي أصدرته «اقتصادية أبوظبي»، فقد جرت المباحثات بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وتضمنت المباحثات مناقشة آلية العمل التي ينتهجها البنك الدولي في سياق التحضير لإعداد التقرير، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية والمحلية ذات الصلة ودوائر صنع القرار في الإمارة.

ويندرج التقرير ضمن سلسلة التقارير الإقليمية التي يُصدرها البنك الدولي بصفة سنوية لاستعراض مناخ ممارسة الأعمال التجارية بجوانبه وعناصره المتنوعة في 510 مدن تنتمي إلى 75 دولة.

ويتناول التقرير ستة مؤشرات فرعية محلية تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال التجارية بكل مدينة، وهي «بدء الأعمال التجارية»، «استصدار تراخيص البناء»، «تسجيل الممتلكات العقارية»، «نفاذ العقود»، «التجارة العابرة للحدود بين الدول»، و«سهولة الوصول إلى التيار الكهربائي».