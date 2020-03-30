«يونيبر» تُغلِق وحدة في مصفاة وقود السفن بالفجيرة للصيانة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

بدأت شركة «يونيبر» الألمانية للطاقة إغلاق إحدى وحدتين ضمن مصفاة وقود السفن التابعة لها بالفجيرة، وذلك لصيانتها طبقاً لخطط محددة سلفاً.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن تصريح أدلى به مسؤول لدى الشركة، فقد بدأ العمل منذ أسبوع في جهاز المبادل الحراري المستخدم في تغيير درجات حرارة الموائع والغازات داخل الوحدة الخاضعة للصيانة. وعليه، فمن المتوقع انتهاء العمل في المبادل خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وتبلغ سعة مصفاة وقود السفن في الفجيرة 80 ألف برميل يومياً، مقسمة بالتساوي على كل وحدة من الوحدتين.

وتستطيع المصفاة إنتاج وقود مطابق للمتطلبات التي بدأت المنظمة البحرية الدولية تفرضها منذ العام الجاري، والتي تنص على ألا تتجاوز نسبة الكبريت في وقود السفن 5% على أقصى تقدير. وتُجري «يونيبر» أعمال صيانة لكل وحدة من الوحدتين لمدة 14 يوماً بصفة دورية كل ستة أشهر.