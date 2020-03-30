فريق وطني لتشغيل الشحن الجوي

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعاً عن بعد مع ممثلي الناقلات الوطنية مشغلي رحلات الشحن، لمناقشة الوضع الراهن في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وتم خلال الاجتماع استعراض برامج رحلات الشحن الحالية لتوفير كامل الدعم لهذا النوع من العمليات، كما تقرر تشكيل فريق عمل يضم كافة الجهات لمتابعة هذا الموضوع، بالإضافة إلى أوجه دعم الهيئة لخطط تشغيل رحلات شحن إلى وجهات جديدة مستقبلاً حسب الحاجة.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة الشحن الجوي حول العالم، جراء القيود المفروضة على رحلات الركاب، بسبب تفشي الفيروس، تواصل الناقلات الوطنية عبر أذرع الشحن التابعة إليها، مواصلة دورها الفعال والمحوري في نقل السلع الأساسية، كالمواد الغذائية والإمدادات الطبية، إلى الوجهات الأكثر حاجة إليها.

وتقوم الناقلات الوطنية لاسيما طيران الإمارات والاتحاد للطيران بدور أساسي في تسهيل حركة التجارة والشحن الجوي في ظل ما تملكه من أساطيل تضمن تدفق السلع الرئيسية إلى الإمارات والمنطقة بشكل عام لاسيما المواد الغذائية والأدوية.