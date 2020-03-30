«كونستركتف تريدينغ» عضواً في ضمانات الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، التابع لمبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى دعم الابتكار في الإمارات، عن انضمام شركة «كونستركتف تريدينغ» إلى برنامج الضمانات الذي يقدمه الصندوق، لتصبح الشركة بذلك العضو الأحدث ضمن قاعدة الشركات المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق في الحصول على التمويل بمبالغ بسيطة لدفع عجلة نمو أعمالها.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار ممثل وزارة المالية في الصندوق: نتطلع قدماً إلى التعاون مع مزيد من الشركات المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الدور الذي تلعبه في ازدهار ونمو اقتصاد الإمارات.

من جهته، قال أندرو جيمس وولنو مؤسس شركة «كونستركتف تريدينغ»: توفر الإمارات بيئة مشجعة لمزاولة الأعمال والنمو، لا سيّما عبر دعمها للشركات من خلال المبادرات السباقة مثل «صندوق محمد بن راشد للابتكار» الذي يساعد الشركات على النمو ويقدم خيارات تمويل داعمة للارتقاء بعملياتنا إلى آفاق جديدة، فانضمامنا إلى البرنامج سيسهم بدور محوري في تمكيننا من تطوير برنامج «ستيلباك ريبار» وتوسيع نطاق حضورنا إلى آفاق غير مسبوقة.

وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار على اختيارنا عضواً جديداً في برنامج الضمانات.