اقتصادية دبي: 1.6 مليون كمامة تستوردها «اللولو» يومياً بسعر 1.61 درهم للقطعة

المصدر: دبي - البيان -أبوظبي - عبد الحي محمد

طمأنت اقتصادية دبي السكان حول توافر مواد الوقاية والتعقيم الأساسية، مثل أقنعة الوجه (الكمامات) والقفازات والمطهرات، حيث يتوفر وجود مخزون كاف منها لدى محلات السوبرماركت الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت مجموعة اللولو، سلسلة متاجر السوبرماركت الرائدة التي تضم 76 فرعاً في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك 17 فرعاً في دبي، أنها توفر 1.6 مليون قطعة من أقنعة الوجه يومياً في المتوسط، ويصل سعر الصندوق المكون من 18 قناعًا 29 درهمًا(بمتوسط 1.61درهم للقناع الواحد)، كما تحتوي مخازنها على كميات كافية من أقنعة الوجه والقفازات والمعقمات.

وحثت اقتصادية دبي كافة السكان على ضرورة التحلي بالمسؤولية عند التسوق، وتجنب تكديس المواد ضرورية، خاصة على ضوء وجود مخزون كافٍ.

حماية

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «نعرب عن تقديرنا لمجموعة اللولو لحرصها على دعم الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الحكومية المختصة في الدولة، لمواجهة تفشي انتشار جائحة كورونا.

لقد كانت استجابة هذه المجموعة فورية، وحرصت على توفير الإمدادات الكافية من المواد الأساسية المتعلقة بالوقاية والتعقيم، من أجل تعزيز ثقة الجمهور، ومساعدتهم على الامتثال للمبادئ التوجيهية للوقاية من المرض».

وأضاف لوتاه: «إن تجار التجزئة في دبي، وخاصة أولئك الذين يقومون بتوفير الاحتياجات الأساسية للناس، قد أثبتوا حرصهم على الارتقاء إلى مستوى الحدث، وعملوا على ضمان عدم حدوث أي نقص خلال هذه الفترة الحرجة. إننا في اقتصادية دبي ندعو جميع المنافذ التجارية إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية، وتأكيد التزامها إزاء حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة».

نشاط

وقال في ناندا كومار، مدير الاتصال في مجموعة اللولو: «منذ الإعلان عن تفشي جائحة كورونا، حرصنا على استيراد هذه المواد الأساسية جواً حتى نتمكن من توفير مختلف السلع وضمان توفيرها المنتظم دون انقطاع في جميع متاجرنا. ونقوم باستيراد منتجات التنظيف والتعقيم من أفضل الشركات المصنعة التي تحرص على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الصحية المعمول بها دولياً».

وأكد ناندا كومار أن مستلزمات النظافة والتعقيم متوفرة بأسعار معقولة في كافة الفروع التابعة لمجموعة اللولو. ويبلغ سعر الصندوق المكون من 18 قناعاً 29 درهماً، بينما يبدأ سعر علبة القفازات التي تحتوي على 100 قطعة 26 درهماً.

وحثت «اقتصادية دبي» المستهلكين بالتواصل معها في حال عدم توفر المواد الأساسية أو التلاعب بالأسعار على رقم مركز الاتصال 600 54 5555، أو عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو عبر الموقع الإلكتروني Consumerrights.ae.

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قررت مجموعة اللولو العالمية تعديل مواعيد عمل متاجرها البالغ عددها 76 مركزاً في كافة إمارات الدولة. وأكد ناندا كومار مدير الاتصال في مجموعة اللولو لـ«البيان» على أن التعديل الجديد يقضي بفتح متاجر اللولو سواء المتاجر الكبرى الموجودة في المراكز التجارية «المولات» أو المتاجر العادية أو المتاجر الصغيرة متاجر إكسبريس اللولو من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء.

وأشار ناندا كومار إلى أن هذا التعديل يأتي مراعاة لبرنامج التعقيم الوطني لدولة الإمارات، مؤكداً على أن التعديل الجديد سيبدأ به بدءاً من اليوم حيث تغلق متاجر اللولو في تمام الساعة السابعة مساء. وطالب المستهلكين بإعادة تخطيط مواعيد تسوقهم، بما يؤدي إلى تفادي الازدحام وعدم التدافع مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي.