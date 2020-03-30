غرفة دبي تطلق خدمة التصديقات الإلكترونية

المصدر: (دبي – البيان )

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق خدمة التصديق الإلكتروني واعتماد صحة التواقيع على الوثائق والمستندات الخاصة، مما يرفع نسبة التحول الذكي في خدمات الغرفة الأساسية إلى 98%، وذلك التزاماً برؤية دبي الذكية، وضمن جهودها لدعم التحول الذكي في خدماتها، وتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال على متعامليها.

ولفتت الغرفة إلى تفعيل هذه الخدمة الذكية بدءاً من 19 مارس الجاري، حيث أصبح بإمكان جميع أعضاء الغرفة تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة دبي، وستتم المراجعة والموافقة وتحصيل الرسوم على المعاملات إلكترونياً، ومن ثم يمكن للعميل طباعة المستندات المصدقة في مكاتبهم. ويستغرق إتمام معاملة التصديقات حداً أقصى لا يتجاوز 4 ساعات.

وباتت الغرفة تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. وتنجز الغرفة ما معدله 1,600 تصديقاً شهرياً، في حين أنجزت العام الماضي أكثر من 18,800 معاملة تصديقات.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن إطلاق خدمة التصديقات الذكية يأتي استكمالاً للتحول الذكي الذي تعتمده الغرفة وصولاً إلى نموذج الغرفة الذكية الذي طورته الغرفة، مدخلةً عليه تغييرات تتلاءم مع بيئة الأعمال في دبي واستراتيجية حكومة دبي الذكية.