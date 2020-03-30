المصرف المركزي: 35.4 مليار درهم فائض ميزان المدفوعات الكلي للدولة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي على أن ميزان المدفوعات الكلي لدولة الإمارات حقق فائضاً كبيراً لعام 2019 بلغ نحو 35.4 مليار درهم تشكل 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأوضح تقرير أصدره المصرف المركزي أمس أن هذا الفائض الكبير أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي لتصل إلى 391 مليار درهم، وبما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنحو 35.8 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن فائض ميزان المدفوعات الكلى يرجع إلى سببين رئيسيين الأول تقلص العجز المالي في الحساب المالي للدولة لعام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث سجل العجز في عام 2019 نحو 53.4 مليار درهم مقابل 73.5 مليار درهم لعام 2018.

وأرجع التقرير تراجع عجز الحساب المالي للدولة إلى زيادة استثمارات البنوك الإماراتية في الخارج لعام 2019 بنحو 50.1 مليار درهم، إضافة إلى زيادة التدفقات المالية الخارجية من قبل القطاع الخاص غير المصرفي ومؤسسات القطاع العام بمقدار 5.8 مليارات درهم و0.3 % مليار درهم على التوالي، كما شهد عام 2019 زيادة بمقدار 3 مليارات درهم في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في مقابل زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بقيمة 12.5 مليار درهم مما أدى إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي بمقدار 9.5 مليارات درهم.

ونوه التقرير إلى أن السبب الثاني لفائض ميزان المدفوعات الكلي هو انخفاض فائض الحساب الجاري للدولة من 148.7 مليار درهم تشكل 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2018 إلى 108.9 مليارات درهم تشكل نسبة 0.4 % من الناتج المحلى الإجمالي للدولة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2019 شهد انخفاض صادرات المواد الهيدروكربونية بنسبة 14.7% أو 36.2 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية بوتيرة أبطأ وبنسبة 1.1 % أو 4.5 مليارات درهم، كما زادت تجارة إعادة تصدير السلع المستوردة بشكل طفيف وبنسبة 2.5 % أو 12.9 مليار درهم، كما ارتفع خلال عام 2019 إجمالي الواردات بمقدار 21.2 مليار درهم أو بنسبة 2.5 %، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري بمقدار 40 مليار درهم.

وكشف التقرير عن أن قيمة الصادرات البترولية لدولة الإمارات لعام 2019 بلغت نحو 211 مليار درهم شكلت 14.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مقابل 247.2 مليار درهم تشكل 16.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2018 بتراجع مقداره 36.2 مليار درهم وبنسبة 14.6 %.

وتوزعت الصادرات البترولية على 98.6 مليار درهم لصادرات البترول الخام و83.6 مليار درهم لصادرات المنتجات البترولية و28.7 مليار درهم لصادرات الغاز الطبيعي. وكشف التقرير عن أن الصادرات غير البترولية بلغت 415 مليار درهم مقابل 410.6 مليارات درهم لعام 2018 بزيادة مقدارها 4.4 مليارات درهم وبنسبة 1.1 %.

ولفت التقرير إلى أن صافي دخل الاستثمار سجل تدفقات بقيمة 7.6 مليارات درهم لعام 2019 مقابل 5.2 مليارات درهم لعام 2018 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الفائدة.