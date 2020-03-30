«الأوراق المالية» تحصل على «آيزو» إدارة المخاطر

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة المطابقة للمعيار الدولي لإدارة المخاطر ذات العلاقة بمواصفة (ISO 31000:2018) من شركة «لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر وتطوير نظام عمل متكامل يضمن استمرارية الأعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتسلم د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة شهادة المطابقة من أيمن كتيلي، مدير تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بشركة «لويدز»، وذلك في مقر الهيئة بدبي، بحضور عثمان آل علي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة.

وتعد الهيئة أول جهة اتحادية تحصل على شهادة تطبيق المواصفة الإرشادية المتعلقة بإدارة المخاطر ذات العلاقة بمواصفة (ISO 31000:2018) للتطبيق الكلي من قبل شركة «لويدز»، على كل قطاعات الهيئة، وفي عدد من النطاقات، التي تتضمن المخاطر المالية، ومخاطر العمليات، ومخاطر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية، والمخاطر القانونية والتنظيمية، ومخاطر الحوكمة المؤسسية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالعملاء والمالية واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والكوارث والصحة والسلامة المهنية.

وفي هذا السياق، قال الزعابي: «نفخر بحصول هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة المطابقة في نظام إدارة المخاطر، ما يعكس الجهود الدؤوبة والمتواصلة من قبل فريق العمل بالهيئة لاستيفاء كل الشروط والإرشادات والمعايير التي تستلزمها المواصفة، والتي تم تطبيقها على كل أنشطة وعمليات الهيئة بطريقة منهجية وبشفافية عالية».

وأضاف: «إن تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال إدارة المخاطر يؤكد مدى قدرة الهيئة على تحديد وتقييم المخاطر المتوقعة وتحليلها، وفهم مسبباتها وتأثيراتها المحتملة، إلى جانب وضع سيناريوهات لإدارتها، بما يضمن الحفاظ على المخاطر عند مستويات مناسبة، ويعزز من تطبيق الإجراءات الوقائية، ويسهم في اتخاذ قرارات تتصف بالسرعة والفاعلية المطلوبة، وبالتالي يكفل ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف وفقاً للخطط الاستراتيجية والتشغيلية الموضوعة».

وأكد أن الحصول على هذا الاعتماد- بلا شك- يعزز الثقة في أداء الهيئة بصفتها الجهة الرقابية والإشرافية على أسواق المال والسلع بالدولة. وقال أيمن كتيلي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من الإنجازات والنجاحات التي تصنعها روح التنافسية والإبداع المغروسة في الهيئة وموظفيها.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن آخر هذه الإنجازات أن تكون هيئة الأوراق والسلع أول جهة اتحادية على مستوى دولة الإمارات، يتم تقييمها من قبل هيئة لويدز ريجيستر كواليتي أشورانس حسب الإرشادات ذات العلاقة بمواصفة (ISO 31000:2018) ضمن مجال عمل: (تحديد وتحليل وتقييم ومعالجة المخاطر الناتجة لقطاعات الهيئة). ونتطلع دائماً لمزيد من التعاون والشراكات المثمرة مع الهيئة».