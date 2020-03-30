«لوتاه للتطوير» تدعم تدابير وقائية

المصدر: (دبي - البيان)

ذكرت شركة لوتاه للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، كيف سيتأثر قطاع العقارات بسبب مخاطر فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وقدمت حلولها الفورية واستشاراتها للتدابير طويلة الأجل التي يمكن للمطورين القيام بها.

وبالنسبة للحلول قصيرة المدى، قال صالح عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للتطوير العقاري، إن الشركة اتخذت إجراءات احترازية ووقائية لضمان صحة وسلامة موظفيها والمقيمين في عقاراتها.

وتشمل هذه توفير مطهرات اليد في المناطق ذات الحركة الحيوية، وتقليل عدد الأشخاص في المصاعد لضمان التباعد الاجتماعي، ووضع الملصقات التي تعزز الصحة والسلامة، وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر (الأسطح المسطحة، مكاتب الاستقبال، مقابض الأبواب، إلخ).